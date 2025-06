Motorista sofre ataque epiléptico e atropela três pessoas em rua sem luz em BH

Três pessoas da mesma família foram atropeladas na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, quando um motorista sofreu um ataque epilético e perdeu o controle de seu carro, na noite desta quarta-feira (04). Na hora do acidente, a rua estava sem energia elétrica devido a um apagão. Mauricio, uma das vítimas, relatou que ele e outros dois parentes, incluindo um menino de 10 anos, sofreram apenas ferimentos leves. "Nós ainda conseguimos empurrar o veículo uns dois metros para trás para tirar os dois", disse Maurício. Após receberem atendimento médico no Hospital Risoleta Neves, todos foram liberados e estão bem. O motorista,de 61 anos, também foi atendido, diagnosticado com epilepsia e medicado. O episódio terminou sem consequências graves, e os envolvidos agora celebram a vida.



