Mulher é arrastada pelos cabelos por ex-namorado em posto de combustíveis de Uberlândia (MG)

Uma mulher foi puxada pelos cabelos pelo ex-namorado em um posto de combustíveis de Uberlândia, cidade do Triângulo Mineiro, a 537 km de Belo Horizonte. Câmeras de segurança registraram toda a ação.



Nas imagens, é possível ver o momento em que o agressor chega em um carro preto. A vítima tenta se afastar e corre, mas acaba sendo alcançada, puxada pelos cabelos e arrastada até o veículo.



De acordo com a Polícia Militar, a jovem conseguiu se soltar do ex-companheiro, que estava armado com uma faca. Após a agressão, o suspeito fugiu do local levando o celular da vítima. O agressor, um homem de 22 anos, está foragido.



