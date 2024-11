Mulher é encontrada morta com sinais de violência em Belo Horizonte

Uma mulher de 58 anos foi encontrada morta, com sinais de violência, dentro de um apartamento no bairro Silveira, na região nordeste de Belo Horizonte. O principal suspeito do crime é o filho dela, um jovem de 23 anos. Ele levou um carro, três televisões e cartões de crédito da mãe. Segundo a polícia, a vítima tinha uma medida protetiva contra o filho e o corpo da vítima passa por perícia. Veja a reportagem completa no vídeo acima.