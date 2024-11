Mulher é presa suspeita de envenenar filhos em BH; um deles morreu

Uma mulher foi presa suspeita de envenenar os próprios filhos, dois adolescentes de 12 e 18 anos, na última terça-feira (19). Uma das vítimas morreu. Segundo a Polícia, os dois filhos da suspeita, identificada como Viviane Leonarda dos Santos, começaram a passar mal poucas horas após se alimentar na casa da família, que fica no bairro Jardim dos Comerciários, na região de Venda Nova.



Os adolescentes foram encaminhados para a UPA Venda Nova, onde os médicos constataram que havia sinais de envenenamento. Eles foram, então, encaminhados para o Hospital João 23. Ainda segundo a Polícia Civil, a jovem Isadora dos Santos Oliveira, morreu no último domingo (24), após ficar seis dais internada. O corpo dela foi sepultado nessa segunda-feira (25). O outro filho da suspeita permanece hospitalizado, em estado grave.



A mulher contou aos policiais que não sabe o que pode ter provocado a intoxicação dos filhos. O ex-marido da suspeita contou aos policiais que, recentemente, também passou mal após tomar café na casa da ex-companheira, mas apresentou apenas diarreia e vômito. A mulher foi encaminhada para o sistema prisional após prestar depoimento na delegacia de homicídios e ter a prisão em flagrante ratificada pela Polícia Civil.



