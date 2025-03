Namorado de jovem assassinada em BH acredita que dinheiro não foi motivação do crime

Está no IML de Belo Horizonte, o corpo da jovem Clara Maria Venâncio Rodrigues, de 21 anos. Ela estava desaparecida e foi encontrada morta, em uma casa na região da Pampulha, na capital mineira.



Dois homens que tinham sido colegas de trabalho de Clara Maria estão presos suspeitos pelo assassinato. A vítma foi na casa deles receber R$400 que um deles devia a ela. Os amigos de Clara acreditam que dinheiro não foi a motivação da morte e que o crime foi premeditado.



“Eu acho que não foi uma morte por R$400, tinha alguma coisa por trás, não era só dinheiro. Se fosse só dinheiro, ele poderia falar te pago depois. Ela não se importava com isso, ela não estava cobrando esse dinheiro, ela não precisava desse dinheiro. Ele simplesmente quis fazer isso e usou como isca para ela. Estamos até agora tentando entender o que motivou isso”, falou Leonardo Oliveira, namorado de Clara.



A jovem era natural de Uberaba, a 481 km de Belo Horizonte. A família está a caminho de BH para liberar o corpo. A polícia segue investigando o carro.



