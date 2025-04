Namorado mata jovem de 20 anos e se entrega à polícia em BH

Thayna Silva Rosa, de 20 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava com o namorado, no bairro Ventosa, região Oeste de Belo Horizonte. O principal suspeito do crime é o companheiro dela, João Vitor, que já está preso. Segundo a Polícia Civil, a jovem foi morta por asfixia, possivelmente após o suspeito aplicar um mata-leão.



Segundo familiares, após o crime, João Vitor foi até a casa da própria mãe e confessou o que havia feito. A mãe o convenceu a ir até a delegacia, onde ele se entregou à polícia. João Vitor foi preso em flagrante por feminicídio. O caso gerou comoção e revolta entre familiares e amigos da vítima. O pai de Thayna, Trajano Silva, descreveu o momento como um dos mais angustiantes de sua vida.



