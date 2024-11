Óleo derramado deixa rua escorregadia e gera transtorno no Buritis, em BH

Um derramamento de óleo na pista provocou transtornos no bairro Buritis, na região oeste de Belo Horizonte. Motoristas que passavam pela rua José Hemérito Andrade tiveram dificuldade para controlar os veículos e pedestres se desequilibraram ao caminhar pela via.



Segundo os moradores, foram registradas, pelo menos, duas batidas no trecho, mas ninguém se feriu. O óleo vazou de um caminhão que teria feito a remoção do produto utilizado por uma fábrica de pão de queijo que fica na região. Os bombeiros foram acionados e aplicaram serragem na rua para evitar novos acidentes.



