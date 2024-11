Ônibus perde os freios e bate em muro de creche em Belo Horizonte

Um ônibus da linha 9214 (Caetano Furquim/Havaí) perdeu os freios e bateu no muro de uma creche no bairro Salgado Filho, na região oeste de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (1º). Ambulâncias do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estão no local para atender os feridos.



Não tinha aula na unidade de ensino no momento do acidente. Segundo os passageiros, cerca de 40 pessoas estavam no veículo no momento da batida. Vídeos enviados por moradores mostram o veículo inclinado contra o barranco da instituição.



Ao todo, vítimas foram levadas para o hospital, mas nenhuma com ferimentos graves. A Defesa Civil foi acionada para avaliação da creche.



Veja a reportagem completa acima.