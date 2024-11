Operação da PM encontra armas e drogas em casa no Barreiro, em BH

Um homem foi preso, na madrugada desta terça-feira (19), em uma casa na região do Barreiro, em Belo Horizonte, durante uma operação da Polícia Militar, que encontrou armas, munições e drogas no local. O suspeito informou aos policiais que o material encontrado seria do cunhado dele, que teria fugido após matar um rival do tráfico no último final de semana. Durante a apreensão, os militares localizaram mais de 600 buchas de maconha, 209 pedras de crack, cerca de 30 pinos de cocaína, além de armas e munições. Veja a reportagem completa no vídeo acima.