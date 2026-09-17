Pai e filho desaparecem durante viagem de trabalho de Minas para São Paulo; família pede ajuda
Último registro de Hélio, de 58 anos, e Michael, de 29, foi em um restaurante no Sul de Minas
Uma família de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, procura por pai e filho que desapareceram durante uma viagem de trabalho para São Paulo. Hélio da Silva Eduardo, de 58 anos, e Michael Jefferson Gomes Ribeiro, de 29, saíram de casa na noite de terça-feira (15) e não foram mais vistos desde uma parada em um restaurante no Sul de Minas. Os dois deixaram o bairro Santinho por volta das 22h30, com destino a Guarulhos, na Grande São Paulo. A previsão era de que chegassem ao local por volta das 5h de quarta-feira (16). No entanto, segundo os familiares, os celulares de ambos estão desligados e não foi possível estabelecer contato. O último registro de Hélio e Michael foi feito por câmeras de segurança de um restaurante na cidade de Campanha, no Sul de Minas, a 315km de BH. As imagens mostram os dois chegando ao estabelecimento por volta das 2h40. Eles fizeram uma refeição e retornaram ao veículo aproximadamente às 3h.
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