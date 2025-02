Pai e filho são presos ao tentar aplicar golpe em agência bancária em BH

Um idoso, de 64 anos, e seu filho, de 27 anos, foram presos enquanto tentavam aplicar o golpe em uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada no bairro Calafate, na região oeste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, eles tentaram realizar o cadastramento biométrico utilizando documentos falsificados para sacar dinheiro. A ação criminosa foi frustrada graças à denúncia dos próprios funcionários do banco, que chamaram a polícia. A dupla também havia aplicado o golpe em outra pessoa anteriormente, causando um prejuízo de R$17 mil reais. Veja a reportagem completa no vídeo acima.