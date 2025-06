Uma paralisação impacta 22 linhas de ônibus em Belo Horizonte. Os trabalhadores reclamam de pagamentos atrasados, jornada de trabalho excessiva e multas indevidas. As negociações com a empresa estão em andamento.



