Parte de rua desaba e moradores pedem solução para problema no bairro Tupi em BH

Um trecho de uma rua no bairro Tupi, em Belo Horizonte, desabou neste domingo (13), levando à sua interdição completa. Vídeos mostram a dificuldade de manobra de veículos no local. Moradores relatam que a situação vem se agravando há cerca de um ano, com o problema intensificado após fortes chuvas. "A cratera só está crescendo", afirmou uma moradora, destacando a urgência de intervenções. O deslizamento contínuo representa riscos reais para os moradores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!