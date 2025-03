Pedreiro é morto com golpes de faca após suposto estupro em Mateus Leme (MG)

Um pedreiro foi assassinado com golpes de faca no bairro Jardim Serra Azul, em Mateus Leme, na região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (18). O crime teria sido motivado por um suposto estupro. Quatro pessoas foram presas.



Laci Alindor, de 47 anos, e o cunhado Kenald Miguel Pereira, de 35 anos, são os principais suspeitos do homicídio. Junto com eles, também foram conduzidos para a Delegacia de Betim a esposa de Laci, Débora Cristina Ferreira, de 38 anos, e o irmão de Laci, Ronald Miguel Santos, de 23 anos.



De acordo com a Polícia Militar, após cometerem o crime, os suspeitos se dirigiram a um bar nas proximidades e foram detidos enquanto retornavam para casa. A faca usada no homicídio foi apreendida, encontrada na cintura de Kenald.



Em depoimento, Débora Cristina confessou que, ao saber da morte do pedreiro, revelou ao marido que a relação sexual com a vítima havia sido consensual, o que descartou a hipótese inicial de estupro.



Segundo a Polícia Militar o pedreiro não tinha antecedentes criminais. O crime está sob investigação.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.