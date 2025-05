Perseguição termina em morte após suspeito atirar contra PMs em Belo Horizonte

Helder Tander Paulo da Silva Cruz, de 33 anos, morreu após trocar tiros com a Polícia Militar no bairro Castelo, região da Pampulha, em Belo Horizonte. Ele fugiu de uma abordagem, atirou contra a viatura e foi encontrado em uma mata, onde teria apontado a arma novamente para os policiais. Baleado, foi levado ao Hospital João 23, mas não resistiu. Com ele, foram apreendidas uma pistola 9mm raspada, munições, 60 pedras de crack e uma bucha de maconha. Helder tinha mais de 30 passagens pela polícia, incluindo tráfico, homicídio e porte ilegal de arma.



