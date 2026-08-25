Piloto aciona paraquedas de avião antes de aeronave cair em área de mata em Mateus Leme (MG)
Antes da queda, o piloto teria conseguido acionar o paraquedas
Um avião de pequeno porte caiu em uma área de mata na zona rural de Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (25). Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o piloto era o único ocupante da aeronave. A informação inicial era de que o piloto havia se ejetado, mas o Corpo de Bombeiros corrigiu a informação às 10h e disse que o ocupante acionou o paraquedas da aeronave. A reportagem foi atualizada às 10h20.
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