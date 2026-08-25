Piloto aciona paraquedas de avião antes de aeronave cair em área de mata em Mateus Leme (MG)

Um avião de pequeno porte caiu em uma área de mata na zona rural de Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (25). Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o piloto era o único ocupante da aeronave. A informação inicial era de que o piloto havia se ejetado, mas o Corpo de Bombeiros corrigiu a informação às 10h e disse que o ocupante acionou o paraquedas da aeronave. A reportagem foi atualizada às 10h20.