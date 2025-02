PM prende três suspeitos de tráfico e apreende arma furtada de policial na Vila Sumaré, em BH

Três homens, com idades entre 26 e 28 anos, foram presos na Vila Sumaré, no bairro Aparecida, região noroeste de Belo Horizonte, suspeitos de tráfico de drogas. Durante a operação, a Polícia Militar apreendeu uma pistola calibre 380 com quatro munições, uma barra de maconha, seis buchas da mesma droga, porções de haxixe, 139 pinos de cocaína, celulares, balanças e R$140,00 em dinheiro.



De acordo com a PM, os suspeitos já estavam sendo monitorados pela polícia. Durante a abordagem, eles tentaram fugir pelos becos da Vila Sumaré, mas foram alcançados. Um dos presos estava com a arma apreendida, que, segundo a PM, havia sido furtada de um policial civil em 2017.