Polícia Civil investiga professora suspeita de esfregar prova no rosto de aluno em escola de BH
Câmera de segurança registrou o episódio; mãe afirma que filho ficou abalado e tem medo de voltar às aulas
A Polícia Civil de Minas Gerais investiga uma denúncia contra uma professora suspeita de esfregar uma prova no rosto de um aluno do 3º ano do ensino fundamental, em Belo Horizonte. O episódio aconteceu na Escola Estadual Celmar Botelho Duarte, no bairro Providência, na região Norte da capital. A situação foi registrada por uma câmera de segurança instalada na sala de aula e denunciada pela mãe da criança. Nas imagens, é possível ver a professora esfregando uma folha de prova no rosto do estudante. Ao tomar conhecimento do episódio, a mãe considerou a situação “extremamente grave” e registrou um boletim de ocorrência. Segundo a mulher, o caso não foi isolado. Ela relata que já havia sido chamada à escola diversas vezes para conversar sobre o comportamento do filho, que, apesar de apresentar bom desempenho escolar, seria considerado disperso pela professora.
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