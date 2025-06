Polícia prende 25 detentos em regime semiaberto suspeitos de furtar cargas na Grande BH

A polícia prendeu 25 detentos, que estavam em regime semiaberto, suspeitos de furtar três caminhões na BR-040, em Ribeirão das Neves, na região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (05).



Segundo a PM, o grupo voltava do trabalho para a PPP (Penitenciária Público Privada), na mesma cidade, quando abordaram as vítimas. O motorista do ônibus que transportava os detentos também foi preso.



As três vítimas estavam em período de descanso. Os motoristas tinham parado o caminhão no posto para dormir e pegar a estrada no dia seguinte.



O grupo foi interrompido pela polícia perto do presídio. Foram recuperados três tanquinhos e cosméticos, mas alguns itens permanecem desaparecidos. Como ninguém assumiu a autoria do furto, todos foram considerados suspeitos e encaminhados para a delegacia. As vítimas foram levadas para prestar depoimento.



Os motoristas, além de serem vítimas, estão indignados. Eles temem não conseguir mais transportar esse tipo de carga, por terem o CPF envolvido nesta ocorrência criminal.



