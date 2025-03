Polícia prende homem suspeito de furtar equipamento cirúrgico avaliado em R$ 25 mil em BH

Um homem, de 27 anos, foi preso suspeito de furtar uma mochila dentro de um carro, no bairro Funcionários, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Dentro da bolsa estava um equipamento usado em cirurgia, no valor de R$ 25 mil. A ação durou 30 segundos.



A imagem do circuito de segurança mostra exatamente o momento em que o ladrão agiu. Ele usa um objeto para quebrar o vidro traseiro do carro e rapidamente pega uma mochila, depois foge.



O vídeo também levou a polícia até o suspeito, que foi preso no Aglomerado da Serra, também na região Centro-Sul. Segundo o tenente Eric Andrade, o homem não reagiu e, diante das gravações, não teve como negar a autoria do crime.