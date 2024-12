Polícia prende jovens com carro clonado em Contagem (MG) e descobre ligação com facção carioca

Uma dupla foi presa utilizando um carro clonado em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A partir daí, a polícia encontrou, em um endereço ligado aos suspeitos, armas e coletes balísticos, que suportam tiros de fuzil. Ao chegar no local, os militares foram recebidos a tiros. Segundo a Polícia Militar, todos os envolvidos têm ligação com uma organização criminosa do Rio de Janeiro.