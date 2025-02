Polícia prende trio suspeito de série de crimes na Grande BH

Três homens foram presos, suspeitos de cometer uma série de crimes em Belo Horizonte e região metropolitana, incluindo um assalto a uma loja de celulares em Pedro Leopoldo, na Grande BH. Dois dos suspeitos já cumpriam pena no regime semiaberto. Eles foram capturados pela Polícia Militar Rodoviária Federal. Durante o assalto, os criminosos levaram 15 celulares, um revólver calibre 32, as roupas utilizadas nos crimes e braçadeiras, além de acessórios. A polícia descobriu que o veículo usado pelos suspeitos era clonado. Veja a reportagem completa no vídeo acima.