Policiais penais de MG são atacados após entrarem por engano em comunidade no RJ

Policiais penais de Minas Gerais foram atacados por criminosos ao entrarem, por engano, em uma comunidade na zona norte do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (08). Eles estavam realizando transporte de dois presos para a unidade prisional de Benfica.



De acordo com a polícia, os agentes se perderam ao acessar a Avenida Brasil e entraram no complexo de Israel. Quando entraram na região, os criminosos começaram a disparar acreditando que uma operação estava acontecendo na região. Os policiais revidaram, conseguiram sair da região e voltar para a avenida.



Dois policiais foram feridos por estilhaços e socorridos no Hospital Albert Schweitzer. Os presos não se feriram. O fato foi registrado na 38ª DP. Ninguém foi preso ainda. Veja a reportagem completa no vídeo acima.