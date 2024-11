Professora está desaparecida desde que saiu de casa em Sete Lagoas (MG), há 10 dias

Bombeiros e Polícia fazem buscas por uma mulher, de 38 anos, que está desaparecida há 10 dias, desde que saiu de casa em Sete Lagoas, a 72 km de Belo Horizonte, no dia 12 de outubro.



A professora de educação física teria sido vista pela última vez em uma área de mata. Segundo familiares dela, um grupo de motoqueiros teria avistado uma mulher nua sentada em um ponto da Serra de Santa Helena, na tarde do dia seguinte do seu desaparecimento.



Conforme mais detalhes sobre a mulher desaparecida, ela sofre de distúrbios psicológicos esquizofrenia e faz uso de medicamentos. Os militares vasculham toda região passando por casas abandonadas e propriedades de veraneio.



A Polícia Civil de Minas Gerais informou que está acompanhando o caso e orientou que quem tenha informações sobre o paradeiro de Daniele Batista Costa, entre em contato por meio do 0800 2828 197. O sigilo e o anonimato são garantidos.



Veja mais informações no vídeo acima.