Professores da rede municipal de BH rejeitam proposta de reajuste mais uma vez e vão manter greve

Os trabalhadores da educação em Belo Horizonte decidiram continuar em greve, decisão tomada em assembleia após a prefeitura oferecer um reajuste de 2,49%, abaixo do piso nacional do magistério. Cerca de 85% dos educadores aderiram ao movimento, afetando cerca de 75% das escolas municipais. Os professores esperam a chegada do prefeito para negociar e têm um novo encontro agendado para 24 de junho. A prefeitura afirma que o reajuste proposto é o limite orçamentário disponível.



