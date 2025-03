Quitandas e Quitandeiras: aprenda a preparar biscoito de nata

No Quitandas e Quitandeiras desta sexta-feira (14), você vai aprender a preparar um delicioso biscoito de nata com o Chef de cozinha Alexandre Palione. Alexandre começou sua história na culinária ainda adolescente, vendendo bombons nas ruas, e hoje compartilha essa receita saborosa com os telespectadores.



Ingredientes:



- 250 gramas de açúcar



- 125 gramas de margarina



- 2 ovos



- 75 gramas de nata



- Uma pitada de sal



- 125 ml de leite



- 750 gramas de farinha de trigo



- 13 gramas de fermento em pó químico



Veja o vídeo completo no vídeo acima.