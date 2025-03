Quitandas e Quitandeiras: aprenda a preparar bolinho de milho com lombo e muçarela

No Quitandas e Quitandeiras desta sexta-feira (07), a chef Maria José Avic, que se apaixonou pela culinária e se tornou professora de gastronomia, ensina como preparar um delicioso bolinho de milho com lombo e muçarela.



Ingredientes para a massa:



- Lombo cozido e desfiado



- 600g de farinha de trigo



- 500 ml de caldo de cozimento do lombo



- 500 ml de leite integral



- 1 lata de milho verde



- 2 litros de óleo de soja



- Cheiro verde a gosto



- Tempero a gosto



- Farinha panko para empanar



Ingredientes para o recheio:



- 1 cebola média



- 2 dentes de alho



- Meia colher de sopa de sal



- 100 ml de cachaça



- Pimenta do reino a gosto



- 500g de muçarela



A receita promete agradar os paladares mais exigentes e é uma ótima opção para um petisco.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.