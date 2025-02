Quitandas e Quitandeiras: aprenda a preparar receita irresistível de Bala de Coco

No "Quitandas e Quitandeiras", desta sexta-feira (24), você vai aprender a preparar uma receita diferente de "Bala de Coco" ou "Bala Delícia". O nome não importa, pois o sabor é o principal dessa receita, que inclui recheios especiais. A entrevistada é Daniella, uma professora de confeitaria que abriu as portas de sua casa para nossa equipe. As balas ficam lindas e podem ter diversos formatos. Para a bala de coco, você vai precisar de açúcar refinado, leite de coco e água.