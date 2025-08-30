Quitandas e Quitandeiras: aprenda receita de bolinho frito típico da República Democrática do Congo

No quadro Quitandas e Quitandeiras desta sexta-feira (29), Princess e Garcia, duas amigas da República Democrática do Congo, ensinaram a preparar o mikate, um bolinho típico de seu país. A receita inclui farinha de trigo, fermento biológico seco, açúcar e essência de baunilha. O prato é semelhante ao bolinho de chuva e pode ser servido com creme de amendoim. As amigas se conheceram na Universidade Federal de Minas Gerais, casaram com mineiros e decidiram abrir um restaurante delivery após se adaptarem à culinária do estado. No Congo, o mikate é consumido no café da manhã ou à noite, muitas vezes com mingau de milho queimado.



