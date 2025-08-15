Quitandas e Quitandeiras: aprenda receita de torta frita com Chef argentino
Gaston conta como adaptou receita com banha de porco e a similaridade cultural entre mineiros e argentinos
Na edição desta sexta-feira (15) do quadro Quitandas e Quitandeiras, você vai aprender a receita de torta frita com o Chef argentino Gaston. Os ingredientes incluem 500 gramas de farinha, 250 ml de água, sal e banha de porco. O preparo envolve misturar os secos e adicionar líquidos até formar uma massa firme que deve descansar por 15 minutos. Após moldar a massa e fazer um furo para fritura em óleo quente, é servida polvilhada com açúcar ou salgada. O Chef compartilha sua trajetória desde Buenos Aires até Belo Horizonte, destacando a adaptação da receita com banha de porco e a similaridade cultural entre mineiros e argentinos, ambos apreciadores de convívio e boa comida.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas