Quitandas e Quitandeiras: chef ensina delicioso bolo cremoso de aipim

No quadro "Quitandas e Quitandeiras" desta sexta-feira (20), aprenda a preparar um bolo cremoso de aipim. Grendha Santana compartilha lembranças dos ensinamentos de sua avó, valorizando tradições familiares. A receita leva:



- 1kg de mandioca (aipim)



- 3 ovos



- 2 xícara de 200 ml Leite



- 1 Xícara 200 ml Leite de coco



- 4 colheres sopa margarina



- 1 xícara de açúcar



- 1 colher de chá de fermento químico



