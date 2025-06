Quitandeira do Mercado Central de BH ensina receita de broa de fubá com queijo

No Mercado Central de Belo Horizonte, a cozinheira Cordélia ensina a preparar a popular broa de milho com queijo. Utilizando espigas de milho cru, óleo, açúcar e queijo canastra, os ingredientes são misturados no liquidificador e assados em forma untada. Cordélia destaca: "É uma broa bem cheia de queijo". A receita traz a tradição culinária mineira para a lanchonete Biscoitos da Ana, atraindo clientes com seu sabor autêntico.



