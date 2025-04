Recém-nascido é encontrado ferido em lote vago e mãe e avós são presos em MG

Está internado no pronto-socorro do Hospital João 23, em Belo Horizonte, um recém-nascido encontrado em um lote vago em Angelândia, a 443 km de Belo Horizonte. O bebê estava muito machucado e a mãe e os avós foram detidos.



Profissionais da Secretaria de Saúde foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos. O bebê estava com ferimentos graves na orelha e nos pés, que podem ter sido causados por ataque de animal.



O recém-nascido foi levado para um hospital em Capelinha, cidade que fica a cerca de 30 km de distância, e de lá, transferido no helicóptero do Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro do Hospital João 23, na capital mineira. Uma assistente social acompanha o bebê.



A polícia também foi acionada e a mãe da criança, uma adolescente de 16 anos, a avó, de 36 anos e o avô, de 39 anos, foram detidos e levados até a delegacia. Segundo a Polícia Civil, eles poderão responder por "tentativa de homicídio qualificado". Em nota, a Secretaria de Saúde de Angelândia informou que colabora com as autoridades para assegurar que a justiça seja feita.