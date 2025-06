Redução de velocidade na Via Expressa começa a valer a partir desta terça-feira (17)

A partir desta terça-feira (17), a velocidade máxima na via expressa na divisa de Belo Horizonte com Contagem, foi reduzida para 60 km/h. Apesar do anúncio antecipado pela Prefeitura, as placas de 80 km/h continuam presentes, gerando confusão para os motoristas. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que as placas começarão a ser ajustadas nesta manhã e que os radares só vão mudar a aferição das velocidades após a substituição das placas. Motoristas devem ter atenção redobrada e seguir as orientações de segurança, enquanto aplicativos de GPS já refletem o novo limite.



