Revitalização da rua Sapucaí enfrenta desafios de depredação em BH

A Rua Sapucaí, no bairro Floresta, em Belo Horizonte, está passando por obras de revitalização, com conclusão prevista para dezembro. A prefeitura já investiu mais de R$5 milhões no projeto. No entanto, moradores relatam constantes pichações e depredações, mesmo antes do término das obras. A região, conhecida pelos bares noturnos, também enfrenta problemas com descarte inadequado de lixo e insegurança. Há um forte apelo por maior fiscalização e presença constante da Guarda Civil para melhorar a segurança e conservação do local.



