Sua saúde: médico tira dúvidas sobre diagnóstico e prevenção de AVC (Acidente Vascular Cerebral)

O quadro Sua Saúde desta quinta-feira (31) aproveita o Dia Mundial do AVC (Acidente Vascular Cerebral), celebrado no dia 29 de outubro, para chamar a atenção para a prevenção da doença e discutir o tema. O médico Davi Queiroz, neurologista do Hospital Felicio Rocho, respondeu dúvidas sobre a campanha e a importância da prevenção contra doenças circulatórias e vasculares. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, com informações do Portal de Transparência dos Cartórios de Registro Civil, o número de mortes por AVC superou o de infarto agudo do miocárdio no Brasil entre 2019 e junho de 2024.