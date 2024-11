Suspeito de atirar bomba em fotógrafo comprou ingresso com torcida organizada, aponta polícia

Um torcedor, de 25 anos, foi preso suspeito de ferir o fotógrafo Nuremberg José Maria, na final da Copa do Brasil, em Belo Horizonte. O homem foi detido na manhã deste domingo (17), em casa.



Segundo a investigação da Polícia Civil, o suspeito conseguiu entrar na Arena MRV, na região noroeste de Belo Horizonte, com uma sacola com várias bombas.



De acordo com o vice-governador, Mateus Simões (Novo), a bomba que atingiu o fotógrafo não foi a única disparada pelo suspeito durante a partida. O homem foi identificado pelo circuito de segurança do estádio, que mostraram também outras pessoas que estavam com ele.



O vice-governador detalhou que o suspeito não é integrante de torcida organizada, mas estava acompanhado por pessoas dessas torcidas. Segundo a investigação, ele teria comprado o ingresso com um desses integrantes.



Nuremberg ficou seis dias internado e recebeu alta no domingo. Ao ser atingido pela bomba, ele teve três dedos quebrados e rompeu tendões. O explosivo foi arremessado no gramado depois que o time do Flamengo fez o gol da vitória.



As brigas e confusões marcaram a partida, dentro e fora do estádio, com registro da Polícia Militar em diferentes regiões de Belo Horizonte. Na região da Pampulha, um flamenguista foi espancado por atleticanos. Já em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, outro torcedor do time carioca foi atingido com golpes de tesoura.



Na Arena MRV, torcedores do Atlético arremessaram bombas e objetos no campo, paralisando a partida por sete minutos. Quando o jogo acabou, os atleticanos enfrentaram a equipe de segurança e tentaram invadir o gramado.



De acordo com as forças de segurança, 25 pessoas foram presas por envolvimento em brigas e confusões ao redor da Arena MRV. A investigação é uma ação integrada da Polícia Militar, Polícia Civil e o Governo de Minas.



As brigas levaram o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) a interditar a Arena MRV, até que o estádio garanta medidas de segurança dentro do campo.