Suspeito de matar segurança em Pará de Minas (MG) se entrega à polícia

Everton Erimar Pereira, conhecido como Costela, foi preso em Pará de Minas, a 85 km de Belo Horizonte, sob suspeita de ter matado o segurança Jailton Pereira Costa Júnior durante uma briga em uma boate. Ele se entregou na delegacia acompanhado por advogados e já havia um mandado de prisão preventiva contra ele. O incidente ocorreu após uma confusão na boate, resultando na morte de Jailton e ferimentos a outro segurança. A investigação continua para esclarecer todos os detalhes do caso.



