Tiroteio em cavalgada deixa um ferido e dois homens são presos em flagrante em Itabirito (MG)

Uma cavalgada em Itabirito, na região metropolitana de Belo Horizonte, terminou em tiroteio. Cerca de 300 pessoas participavam do evento quando uma discussão entre um homem e sua ex-namorada causou a confusão. O homem sacou uma arma após ser abordado por seguranças, ferindo um deles na região das nádegas. Outro homem, que estava com ele, disparou para o alto e tentou fugir. O segurança ferido reagiu com uma arma não registrada. Duas pessoas foram presas, incluindo o homem que fugiu após os disparos. O carro usado na fuga foi apreendido com marcas de sangue e tiros. A perícia não encontrou cápsulas no local e as investigações continuam.



