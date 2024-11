Torcedor do Flamengo é hospitalizado após ser agredido por atleticanos em bar de BH

Três torcedores do Atlético-MG foram presos suspeitos de agredir um torcedor do Flamengo que comemorava a vitória do time no final da Copa do Brasil, em Belo Horizonte. O trio se envolveu em uma briga em um bar, na região da Pampulha.



A discussão teria começado após um copo de cerveja ser jogado nas costas da vítima. Ao virar para identificar o agressor, ele foi atingido por socos e chutes, caiu no chão e foi agredido por vários outros indivíduos. O crime ocorreu na frente das filhas dele.



A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Risoleta Neves, onde foi diagnosticado com um sangramento craniano, fratura na face e múltiplas fraturas no braço.



A Polícia civil instaurou inquérito para apurar as responsabilidades pelo ocorrido. As testemunhas que acionaram a polícia deixaram o local antes da chegada dos policiais e não puderam ser ouvidas.