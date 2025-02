Traficante com mais de 55 anos de condenação é preso em Ouro Preto(MG)

Um traficante, de 40 anos, conhecido como Falcão, foi preso na cidade de Ouro Preto, a 100 km de Belo Horizonte. Ele estava escondido em um imóvel alugado na cidade. O Sistema de Inteligência da Polícia já monitorava o homem, que possui mais de 55 anos de condenação por diversos crimes e quatro mandados de prisão em aberto. Com ele, foram apreendidas duas pistolas, um documento falso, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas e um carro clonado. Veja a reportagem completa no vídeo acima.