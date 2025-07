Trio é preso suspeito de produzir e vender "canetas emagrecedoras" em Belo Horizonte

A polícia apreendeu materiais usados na manipulação de medicamentos em um laboratório clandestino. A investigação começou após o rastreamento de uma mercadoria enviada a um dos suspeitos. Foram encontrados líquidos e ampolas utilizadas para misturar com substâncias não autorizadas. O grupo manipulava o princípio ativo utilizado para tratar diabetes tipo 2 e obesidade, vendendo-o em formato de caneta injetável por R$ 4.300 cada. Três homens, de idades entre 25 e 58 anos, foram presos por venda irregular de medicamentos e contrabando, movimentando mais de R$650 mil no último mês. A polícia alerta sobre os riscos de medicamentos sem prescrição e manipulação correta.



