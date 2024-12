Turistas brasileiras tem hospedagem invadida por criminosos em Paris

Uma jovem mineira viveu momentos de terror em uma viagem para a França, em novembro. Ela estava no apartamento com as amigas, quando sete criminosos invadiram o local. Elas tiveram as roupas rasgadas, foram roubadas e ameaçadas.



As fotos tiradas no apartamento alugado, em Paris, mostram as malas reviradas, roupas e objetos jogados pelo chão. Em depoimento à polícia francesa, a maquiadora e influenciadora Marcela Carvalho disse que estava no apartamento com outras duas amigas, também turistas brasileiras, quando o grupo invadiu o local.



“Vasculharam toda a casa, rasgaram mala. Juntaram tudo o que viram, bolsa de grife, compras, celulares, joias, dinheiro”, contou Marcela



Segundo a maquiadora, os homens agiram com violência e roubaram vários pertences das vítimas. Após retornar ao Brasil, nesta semana, Marcela compartilhou com os seguidores o drama vivido no país europeu. Ela lamentou a falta de amparo das autoridades locais e da embaixada do Brasil, na França.



