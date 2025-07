Usuários do metrô de BH passam a pagar R$5,80 por passagem a partir desta terça (01)

A partir desta terça-feira (01), a tarifa do metrô de Belo Horizonte aumenta de R$5,50 para R$5,80. Durante as obras, os passageiros precisam realizar baldeações nas estações entre Vilarinho e Eldorado, o que tem gerado confusões e reclamações. Usuários relatam insatisfação com o aumento, mencionando que o custo mais elevado não corresponde à qualidade do serviço, já que o tempo de espera agora pode chegar a 24 minutos. "É uma situação difícil, principalmente para quem recebe um salário mínimo", comentou uma usuária. Apesar das dificuldades, equipes de apoio estão presentes para orientar os passageiros nas transferências.



