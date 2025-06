Vazamento de gás mobiliza Corpo de Bombeiros e interdita quarteirão na Savassi, em BH

Um vazamento de gás natural mobilizou o Corpo de Bombeiros e interditou a rua Sergipe, na Savassi, região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (19). O escape aconteceu após o registro do gás ter sido danificado por um homem em situação de rua.



O forte cheiro e o risco de incêndio levaram a Polícia Militar a isolar o quarteirão. Os Bombeiros, incluindo uma equipe especializada em operações químicas, biológicas, radiológicas e nucleares, realizaram a contenção do vazamento.



A empresa Gasmíquida fechou o registro. A perícia criminal foi acionada para investigar o caso.



