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Veja o momento em que idoso atira em motoboy no bairro Fernão Dias, em BH

Procurado pela RECORD Minas, o motoboy afirmou que tentou apaziguar a discussão, mas o homem teria continuado com os xingamentos

MG no Ar|Do R7

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Um motoboy, de 24 anos, denunciou ter sido alvo de disparos feitos por um idoso após urinar atrás de uma árvore no bairro Fernão Dias, na região Nordeste de Belo Horizonte. O caso aconteceu na manhã da última segunda-feira (21), próximo ao Minas Shopping. Segundo o entregador, um dos tiros atingiu o pneu da motocicleta. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o motociclista contou que havia acabado de finalizar uma entrega quando sentiu vontade de urinar. Ele afirmou que procurou uma árvore em um ponto onde acreditava não poder ser visto e urinou no local. Ao retornar para a motocicleta, ainda conforme o relato da vítima, um idoso apareceu na garagem de um prédio e começou a xingá-lo por causa da situação.

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