Veja o momento em que idoso atira em motoboy no bairro Fernão Dias, em BH

Um motoboy, de 24 anos, denunciou ter sido alvo de disparos feitos por um idoso após urinar atrás de uma árvore no bairro Fernão Dias, na região Nordeste de Belo Horizonte. O caso aconteceu na manhã da última segunda-feira (21), próximo ao Minas Shopping. Segundo o entregador, um dos tiros atingiu o pneu da motocicleta. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o motociclista contou que havia acabado de finalizar uma entrega quando sentiu vontade de urinar. Ele afirmou que procurou uma árvore em um ponto onde acreditava não poder ser visto e urinou no local. Ao retornar para a motocicleta, ainda conforme o relato da vítima, um idoso apareceu na garagem de um prédio e começou a xingá-lo por causa da situação.