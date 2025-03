Viatura da Polícia Militar capota na BR-135 e deixa dois policiais feridos em MG

Dois policiais militares ficaram feridos em um acidente na BR-135, em Corinto, a 212 km de Belo Horizonte. De acordo com informações da PM, o soldado perdeu o controle da viatura devido a uma aquaplanagem. O veículo capotou várias vezes até parar na contramão da rodovia. No momento do acidente, chovia forte na região.



O soldado foi socorrido em estado grave e está internado em um hospital de Curvelo, a 170 km da capital mineira. O sargento, que também estava na viatura, foi medicado e não corre risco de morte. Uma cadela, que integrava a equipe policial, fraturou uma das patas e foi levada para atendimento veterinário. Os policiais estavam retornando de uma ocorrência na cidade de Corinto quando o acidente ocorreu.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.