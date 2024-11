Vizinhos resgatam homem que estava sendo atacado pelo próprio pitbull em BH

Um homem foi atacado pelo próprio pitbull e precisou da ajuda de vizinhos para parar o animal, no bairro Vila Pinho, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Uma viatura da Guarda Civil, que fazia patrulhamento no local foi abordada por um motociclista que relatou o ataque.



Os agentes foram até a casa da vítima e encontraram o homem ferido, principalmente no rosto. Segundo ele, os vizinhos precisaram usar a força para retirar o cachorro de cima dele. Logo depois, os moradores amarraram o animal em um caminhão e chamaram o canil que recolheu o pitbull. Mesmo bastante ferido, o homem dispensou atendimento médico.



Veja mais informações no vídeo acima.