Ação da Polícia Federal e Receita combate produção ilegal de cigarros em 4 estados

Duas pessoas foram presas e 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a Operação Sinal de Fumaça 2, realizada em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. A ação conjunta da Polícia Federal e da Receita visa combater a produção e venda de cigarros falsos. As investigações, iniciadas em outubro do ano passado, revelaram a participação de servidores públicos na fabricação e distribuição clandestina de cigarros. Nos últimos 19 anos, 75 fábricas ilegais foram fechadas no Brasil. A operação destaca a importância de destruir tanto os cigarros quanto as máquinas de produção para evitar que voltem à atividade criminosa.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!