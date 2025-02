Altas temperaturas e falta de chuva atingem população de Belo Horizonte

Uma equipe da Prefeitura de Belo Horizonte distribuiu copos de água para as pessoas em situação de rua, que estavam na Praça da Estação, uma ação que tem sido feita com frequência nesta temporada de calor. São 17 dias sem chuva na capital mineira. Além das altas temperaturas, um outro fator preocupa: a umidade relativa do ar que está baixa. A Defesa Civil emitiu um alerta até a próxima sexta-feira (21).